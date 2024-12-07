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Haberler İspanya La Liga Las Palmas - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Las Palmas ile Real Valladolid 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 08:10
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Las Palmas - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Las Palmas ile Real Valladolid 16. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Las Palmas - Real Valladolid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Real Valladolid maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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