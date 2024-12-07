Las Palmas - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Las Palmas ile Real Valladolid 16. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Las Palmas - Real Valladolid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Real Valladolid maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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