Real Betis - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Betis ile Barcelona 16. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Barcelona maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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