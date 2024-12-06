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Haberler İspanya La Liga Girona - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Girona ile Real Madrid 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 14:20 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 14:30
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Girona - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Girona ile Real Madrid 16. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Girona - Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Real Madrid maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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