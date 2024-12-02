Mallorca - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Mallorca - Barcelona 19. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Barcelona maçı 3 Aralık Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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