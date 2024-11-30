Espanyol - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Espanyol ile Celta Vigo 15. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Celta Vigo ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol - Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Celta Vigo maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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