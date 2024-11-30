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Haberler İspanya La Liga Alaves - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Alaves - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Alaves ile Leganes 15. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Alaves - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 08:20
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Alaves - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Alaves - Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Alaves ile Leganes 15. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alaves - Leganes ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alaves - Leganes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Leganes maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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