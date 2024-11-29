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Haberler İspanya La Liga Mallorca - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Mallorca ile Valencia 15. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Mallorca - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 10:10
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Mallorca - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Mallorca ile Valencia 15. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Valenciamaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mallorca - Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Valencia maçı 29 Kasım Cuma günü saat 23.00'te ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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