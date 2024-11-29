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Haberler İspanya La Liga Barcelona - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Barcelona ile Las Palmas 15. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 11:37 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 11:40
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Barcelona - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Barcelona ile Las Palmas15. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Las Palmas ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona - Las Palmas MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Las Palmas maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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