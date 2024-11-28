Mallorca - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Mallorca ile Valencia 15. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Valenciamaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mallorca - Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Valencia maçı 29 Kasım Cuma günü saat 23.00'te ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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