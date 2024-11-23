Girona - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Girona ile Espanyol 14. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Girona - Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Espanyol maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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