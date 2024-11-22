Las Palmas - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Las Palmas ile Mallorca 14. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Las Palmas - Mallorca MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Mallorca maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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