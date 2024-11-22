Atletico Madrid - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Atletico Madrid ile Alaves 14. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid - Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Alaves maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 18.15'te Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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