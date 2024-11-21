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Haberler İspanya La Liga Getafe - Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Getafe ile Valladolid 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Getafe - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:20
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Getafe - Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Getafe ile Valladolid 14. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe - Valladolid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Valladolid maçı 22 Kasım Cuma günü saat 23.00'te Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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