Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Betis ile Celta Vigo 13. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Celta Vigo maçı 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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