Leganes - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Leganes - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Leganes ile Sevilla 13. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leganes - Sevilla MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes - Sevilla maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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