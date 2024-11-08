  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İspanya La Liga Rayo Vallecano - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Rayo Vallecano ile Las Palmas 13. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rayo Vallecano - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Rayo Vallecano ile Las Palmas 13. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rayo Vallecano - Las Palmas MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Las Palmas maçı 8 Kasım Cuma günü saat 23.00'te S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Ahmet Çakar'dan flaş eleştiri!
G.Saray'a övgü dolu sözler!
DİĞER
21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızlar listeyi altüst etti...
Narin Güran davasında ikinci gün! İlk gün kim ne ifade verdi? Enes Güran'ın Salim'in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu | Gazal Bahtiyar'ın ifadesi...
"Asist düşmanı forvetler"
F.Bahçe'de 9 ayrılık birden! Mourinho'dan maç sonrası radikal karar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar'dan flaş eleştiri! Ahmet Çakar'dan flaş eleştiri! 09:27
"Asist düşmanı forvetler" "Asist düşmanı forvetler" 08:54
G.Saray'a övgü dolu sözler! G.Saray'a övgü dolu sözler! 08:40
Bugün hangi maçlar var?⚽ 8 Kasım Cuma Bugün hangi maçlar var?⚽ 8 Kasım Cuma 08:39
Kahır gecesi Kahır gecesi 01:59
Hak edilmiş yenilgi Hak edilmiş yenilgi 01:57
Daha Eski
28 Kasım’da G.Saray’la 28 Kasım’da G.Saray’la 01:56
Santrfor problemi var! Santrfor problemi var! 01:54
Buz kestiler Buz kestiler 01:54
Kaçan hırsız Kaçan hırsız 01:53
Çoluk çocuğa yenildik Çoluk çocuğa yenildik 01:53
"Futbola dair konuşacak..." "Futbola dair konuşacak..." 01:35