Rayo Vallecano - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Rayo Vallecano ile Las Palmas 13. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rayo Vallecano - Las Palmas MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Las Palmas maçı 8 Kasım Cuma günü saat 23.00'te S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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