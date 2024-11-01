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Haberler İspanya La Liga

Osasuna - Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Osasuna ile Valladolid 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Osasuna - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 10:08 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 10:10
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Osasuna - Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Osasuna ile Valladolid 12. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Valladolid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Valladolid maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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