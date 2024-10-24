Espanyol - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Espanyol ile Sevilla 11. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol - Sevilla MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Sevilla maçı 25 Ekim Cuma günü saat 22.00'de S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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