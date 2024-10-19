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Haberler İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Athletic Bilbao ile Espanyol 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 08:10
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Athletic Bilbao - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Athletic Bilbao ile Espanyol 10. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao - Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Espanyol maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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