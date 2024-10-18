Osasuna - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Osasuna ile Real Betis 10. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Real Betis MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Real Betis maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.15'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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