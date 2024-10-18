Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Celta Vigo ile Real Madrid 10. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celta Vigo - Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Real Madrid maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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