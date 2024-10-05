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Haberler İspanya La Liga

Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Sociedad ile Atletico Madrid 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 17:20
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Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Sociedad ile Atletico Madrid 9. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Atletico Madrid maçı 6 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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