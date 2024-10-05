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Haberler İspanya La Liga

Getafe - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Getafe ile Osasuna 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Getafe - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 09:30
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Getafe - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Getafe ile Osasuna 9. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe - Osasuna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Osasuna maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 17.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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