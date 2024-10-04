Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Las Palmas ile Celta Vigo 9. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Las Palmas - Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Celta Vigo maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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