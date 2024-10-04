  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İspanya La Liga

Getafe - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Getafe ile Osasuna 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Getafe - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 14:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 14:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Getafe - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Getafe ile Osasuna 9. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe - Osasuna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Osasuna maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 17.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Reklam
Jose Mourinho'ya sürpriz talip!
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş-Frankfurt maçı sonrası dikkat çeken sözler! Usta yazar o maçı örnek verdi: 19 Mayıs 2022'de...
Hamaney'den İsrail mesajı! Kürsüye silahla çıktı 'Gerekirse yeniden vururuz' dedi
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
G.Saray'da 6 ayrılık birden! RFS maçı sonrası sıcak gelişme
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 14:36
St Pauli - Mainz maçı ne zaman? St Pauli - Mainz maçı ne zaman? 14:31
Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman? Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman? 14:25
Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 14:21
Werder Bremen - Freiburg maçı ne zaman? Werder Bremen - Freiburg maçı ne zaman? 14:16
Bayer Leverkusen - Holstein Kiel maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Holstein Kiel maçı ne zaman? 14:12
Daha Eski
Fırtına Hatayspor maçına hazır! Fırtına Hatayspor maçına hazır! 14:03
Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? 14:01
Valladolid - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Valladolid - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 13:57
Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman? Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman? 13:54
Getafe - Osasuna maçı ne zaman? Getafe - Osasuna maçı ne zaman? 13:38
Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından... Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından... 13:34