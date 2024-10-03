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Haberler İspanya La Liga

Leganes - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Leganes ile Valencia 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Leganes - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 13:50
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Leganes - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Leganes - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Leganes ile Valencia 9. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leganes - Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes - Valencia maçı 4 Ekim Cuma günü saat 22.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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