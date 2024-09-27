  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İspanya La Liga

Getafe - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Getafe ile Alaves 8. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Getafe - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 15:40 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 15:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Getafe - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Getafe ile Alaves 8. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe - Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Alaves maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Buruk o futbolcuları kızağa çekecek! Osimhen ve Icardi...
'F.Bahçe 25 dakika boyunca...'
DİĞER
Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri listelendi! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncu transferleri...
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi!
Çakar'dan o yıldız için sert sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad - Valencia maçı saat kaçta? Real Sociedad - Valencia maçı saat kaçta? 15:18
Monaco - Montpellier maçı ne zaman? Monaco - Montpellier maçı ne zaman? 15:12
Le Havre - Lille OSC maçı ne zaman? Le Havre - Lille OSC maçı ne zaman? 15:07
Lens - Nice maçı ne zaman? Lens - Nice maçı ne zaman? 15:01
Rayo Vallecano - Leganes maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Leganes maçı ne zaman? 14:48
Getafe - Alaves maçı ne zaman? Getafe - Alaves maçı ne zaman? 14:36
Daha Eski
Cimbom'un rakipleri belli oldu! Cimbom'un rakipleri belli oldu! 14:35
Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman? Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman? 14:23
Nottingham Forest - Fulham maçı ne zaman? Nottingham Forest - Fulham maçı ne zaman? 14:12
'F.Bahçe 25 dakika boyunca...' 'F.Bahçe 25 dakika boyunca...' 14:01
Everton - Crystal Palace maçı ne zaman? Everton - Crystal Palace maçı ne zaman? 13:59
Chelsea - Brighton maçı ne zaman? Chelsea - Brighton maçı ne zaman? 13:53