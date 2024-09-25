Espanyol - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Espanyol ile Villarreal 7. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol - Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Villarreal maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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