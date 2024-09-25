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Haberler İspanya La Liga

Barcelona 1-0 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı!

İspanya Ligi'nın 7. haftasında Barcelona, evinde ağırladığı Getafe'yi 1-0 mağlup etti ve lidge 7'de 7 yaptı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 01:17
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Barcelona 1-0 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı!

İspanya Ligi'nın 7. haftasında Barcelona evinde Getafe'yi ağırladı. Mücadeleyi Barcelona 1-0 kazandı yoluna emin adımlarla devam etti.

Karşılaşmanın tek golünü 19. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Bu gol ayrıca La Liga'nın 6500. golü olarak kayıtlara geçti.

Getafe'de milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, maçın 80. dakikasında Chrisantus Ugonna Uche'nin yerine oyuna girdi.

Ligde oynadığı 7 maçı kazanan Barcelona puanını 21 yaptı ve haftayı yine liderlik koltuğunda kapattı. Getafe 4 puanda kaldı.

Casper
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