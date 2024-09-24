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Haberler İspanya La Liga

Barcelona - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Barcelona ile Getafe 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 14:15 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 14:30
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Barcelona - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Barcelona ile Getafe 7. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona - Getafe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Getafe maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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