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Haberler İspanya La Liga

Valencia - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçıyla devam ediyor. Valencia ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Valencia - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 10:00
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Valencia - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Valencia ile Osasuna 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Osasuna maçı 24 Eylül Salı günü saat 20.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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