Real Madrid - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Madrid ile Alaves 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Alaves maçı 24 Eylül Salı günü saat 22.00'de S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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