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Haberler İspanya La Liga

Alaves - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta maçıyla devam ediyor. Alaves ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 11:59 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 12:20
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Alaves - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Alaves - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Alaves ile Sevilla 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALAVES - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Sevilla maçı 20 Eylül Cuma günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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