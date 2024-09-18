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Haberler İspanya La Liga

Leganes - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçıyla devam ediyor. Leganes ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Leganes - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 15:30
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Leganes - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Leganes - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Leganes ile Athletic Bilbao ertelenen 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGANES - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes - Athletic Bilbao maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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