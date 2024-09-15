Rayo Vallecano - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Rayo Vallecano ile Osasuna 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Osasuna maçı 16 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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