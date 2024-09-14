Sevilla - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Sevilla ile Getafe 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVİLLA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Getafe maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE