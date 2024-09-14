Mallorca - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Mallorca ile Villarreal 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Villarreal maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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