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Haberler İspanya La Liga

Girona - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Girona ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 11:50
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Girona - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Girona ile Barcelona 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Barcelonamaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRONA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Barcelona maçı 15 Eylül Pazar günü saat 17.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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