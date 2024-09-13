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Haberler İspanya La Liga

Espanyol - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Espanyol ile Alaves karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Espanyol - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 13:44 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 13:50
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Espanyol - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Espanyol ile Alaves 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Alaves maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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