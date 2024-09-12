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Haberler İspanya La Liga

Real Betis - CD Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Betis ile CD Leganes karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - CD Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 13:19
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Real Betis - CD Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - CD Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı sürüyor. 4. hafta maçında Real Betis ile CD Leganes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - CD Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETİS - CD LEGANES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - CD Leganes maçı 13 Eylül Cuma günü TSİ saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'da canlı yayınlanacak.

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