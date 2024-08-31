Leganes - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Leganes - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Leganes ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGANES - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes - Mallorca maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.