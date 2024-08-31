Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETİC BİLBAO - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 20:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.