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Real Valladolid - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın ilk haftası ile heyecan başlıyor. Real Valladolid ile Leganes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 16:04 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 16:05
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Real Valladolid - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Valladolid - Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Real Valladolid ile Leganes 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOLID - LEGANES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid - Leganes maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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