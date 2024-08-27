Real Sociedad - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan dorukta! Real Sociedad ile Alaves karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?. Real Sociedad ile Alaves 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Alaves maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 22.30'da Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.