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Real Betis - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan dorukta! Real Betis ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Betis - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 16:21 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 16:22
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Real Betis - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis -Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan dorukta! Real Betis ile Getafe 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Getafe maçı 28 Ağustos Çarşambagünü saat 22.00'da Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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