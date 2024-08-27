Real Betis - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis -Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan dorukta! Real Betis ile Getafe 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Getafe maçı 28 Ağustos Çarşambagünü saat 22.00'da Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.