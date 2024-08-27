Atletico Madrid - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Atletico Madrid ile Espanyol 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Espanyol maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 22.30'da S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.