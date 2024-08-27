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Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 15:43
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Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Valencia maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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