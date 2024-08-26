Mallorca - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Mallorca - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Mallorca ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Sevilla maçı 27 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.