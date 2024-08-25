Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Real Madrid ile Real Valladolid 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Real Valladolid maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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